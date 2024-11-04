О нас

Эксперты: ЕС необходимо инвестировать €39 млрд в год для достижения нулевых выбросов в транспортном секторе

Эксперты: ЕС необходимо инвестировать €39 млрд в год для достижения нулевых выбросов в транспортном секторе Европе необходимо потратить 39 млрд евро (более 42 млрд долларов) в год, чтобы достичь уровня нулевых выбросов в транспортном секторе к 2050 году.
Экология
4 ноября 2024 г. 18:03
Эксперты: ЕС необходимо инвестировать €39 млрд в год для достижения нулевых выбросов в транспортном секторе

Европе необходимо потратить 39 млрд евро (около 42,4 млрд долларов) в год, чтобы достичь уровня нулевых выбросов в транспортном секторе к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете группы компаний Transport & Environment (T&E).

Согласно документу, необходимо срочно разработать инвестиционную стратегию на уровне Европейского союза, чтобы поддержать декарбонизацию транспортного сектора.

В Transport & Environment подчеркнули, что требуемые инвестиции лишь немногим превышают ежегодные субсидии на транспорт, работающий на ископаемом топливе, в размере 34 млрд евро. Также T&E рекомендует поэтапно отказаться от таких субсидий в пользу экологически чистого транспорта.

T&E призвала к более экологичному бюджету ЕС с упрощенным доступом к фондам, внедрению плана социальных и климатических инвестиций на сумму 1 трлн евро до 2034 года, усилению роли Европейского инвестиционного банка в преобразовании системы мобильности и расширению участия частного финансирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi