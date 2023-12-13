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Американский эксперт: Баку станет глобальным центром решения важных экологических вопросов

Американский эксперт: Баку станет глобальным центром решения важных экологических вопросов Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствует о важности страны на мировой арене
Экология
13 декабря 2023 г. 13:12
Американский эксперт: Баку станет глобальным центром решения важных экологических вопросов
Питер Тейс

Азербайджан является подходящей площадкой для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейc.

"Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан приобрел особую важность на мировой арене. В предстоящем, 2024 году Баку станет глобальным центром, где будут решаться важные экологические и климатические вопросы. Ожидается, что представители более 190 стран соберутся в Азербайджане на конференции COP29", - сказал Тейс.

По мнению эксперта, у Азербайджана есть все предпосылки превзойти предыдущих организаторов Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата и, в итоге, достичь впечатляющих результатов в решении климатических и экологических вызовов.

"Экологическая политика и активные меры по противостоянию глобальному потеплению, осуществляемые правительством Азербайджана, представляют собой обнадеживающий опыт и положительные результаты, стимулирующие другие регионы и страны к принятию аналогичных мер", - подчеркнул П. Тейс.

11 декабря Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

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Версия на английском языке US expert: Baku to become global center for solving important environmental issues
Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: “Bakı ekoloji məsələlərin həlli üçün qlobal mərkəzə çevriləcək”

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