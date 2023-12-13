Американский эксперт: Баку станет глобальным центром решения важных экологических вопросов

Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствует о важности страны на мировой арене

Азербайджан является подходящей площадкой для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейc.

"Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан приобрел особую важность на мировой арене. В предстоящем, 2024 году Баку станет глобальным центром, где будут решаться важные экологические и климатические вопросы. Ожидается, что представители более 190 стран соберутся в Азербайджане на конференции COP29", - сказал Тейс.

По мнению эксперта, у Азербайджана есть все предпосылки превзойти предыдущих организаторов Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата и, в итоге, достичь впечатляющих результатов в решении климатических и экологических вызовов.

"Экологическая политика и активные меры по противостоянию глобальному потеплению, осуществляемые правительством Азербайджана, представляют собой обнадеживающий опыт и положительные результаты, стимулирующие другие регионы и страны к принятию аналогичных мер", - подчеркнул П. Тейс.

11 декабря Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.