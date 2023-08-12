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Эксперт: Действия Армении являются вопиющим нарушением международных экостандартов

Эксперт: Действия Армении являются вопиющим нарушением международных экостандартов Армения имеет историю игнорирования и нарушения международных норм, в том числе экологических.
Экология
12 августа 2023 г. 17:00
Эксперт: Действия Армении являются вопиющим нарушением международных экостандартов

Армения имеет историю игнорирования и нарушения международных норм, в том числе экологических.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам, комментируя строительство Арменией крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздейан) на границе с Азербайджаном.

"Создание крупного металлургического предприятия вблизи границы с Азербайджаном без согласования с Баку является вопиющим нарушением международных экологических стандартов и норм и вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что строительство предприятия окажет существенное негативное воздействие на весь регион.

По мнению Акрама, действия Армении вышли за рамки региональной проблемы: "Для Армении крайне важно отказаться от своего нынешнего курса на экотерроризм, учитывая ужасные экологические риски, которые нависают над нашей планетой".

Аналитик также отметил, что международное сообщество должно коллективно отреагировать на разрушительные действия Армении, которые не только подрывают региональную экологическую безопасность, но и нарушают установленные нормы международного права.

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