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Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем

Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем Проведение в Азербайджане, стране, базирующейся на добыче и экспорте ископаемого топлива, конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), свидетельствует о стратегическом намерении предпринять ощутимые действия в области изменения
Экология
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем

Проведение в Азербайджане, стране, являющейся производителем и экспортером ископаемого топлива, конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), свидетельствует о стратегии правительства осуществить серьезные действия в области борьбы с изменением климата.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

"COP29 в Баку обещает стать не просто конференцией по обсуждению экологических проблем, а крупным глобальным форумом, где совместно будут предприниматься важные шаги для решения экологических вызовов. Перед Азербайджаном открывается прекрасная возможность совместно с другими странами решить насущные экологические проблемы и найти путь к устойчивым решениям. COP29 в Азербайджане подчеркивает активную роль страны в продвижении глобальных инициатив, направленных на смягчение последствий изменения климата и поощрение экологически чистых практик", - сказал эксперт.

Мухаммад Али Паша подчеркнул, что, обеспечив проведение важной глобальной конференции, Азербайджан демонстрирует свой международный авторитет и приверженность экологической повестке, тем самым укрепляя роль активного и влиятельного игрока на мировой арене.

"Решение о проведении COP29 в Баку, принятое странами мира всего за несколько дней, является свидетельством глубокого доверия и уважения к Азербайджану на международной арене. Это подтверждает статус страны как ответственного и доверенного партнера в решении глобальных проблем. Руководство президента Ильхама Алиева подчеркивает готовность страны сыграть ключевую роль в продвижении дискуссий и действий, имеющих решающее значение для экологической устойчивости на COP29", - отметил он.

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Версия на английском языке Expert: COP29 in Azerbaijan - strategic initiative in solving global problems

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