Эксперт: COP29 предоставит Азербайджану возможность продвинуть свою климатическую повестку в мире

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) благоприятно отразится на мировом восприятии Азербайджана, подчеркивая его приверженность устойчивому развитию и международному сотрудничеству. Саммит предостави

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане подчеркивает приверженность страны устойчивому развитию и международному сотрудничеству, а также позволит еще более укрепить ее авторитет на международной арене.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, заместитель главного редактора Pakistan Economic Net & Daily Ittehad Media Group Мааридж Фарук.

По его словам, Азербайджан активно борется с изменением климата, демонстрируя свою приверженность экологической устойчивости и охране окружающей среды участием в различных инициативах.

"Азербайджан активно работает над диверсификацией своих источников энергии. Страна инвестирует в проекты по возобновляемым источникам энергии, таким как энергия ветра и солнца, стремясь уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива. Данный шаг, на мой взгляд, является очень важным и способствует изменению тенденции в мировом сообществе. Этот переход не только внесет свой вклад в глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата, но и станет примером приверженности Азербайджана устойчивому энергетическому будущему. Кроме того, Азербайджан активно участвует в региональных экологических проектах и является стороной международных соглашений, направленных на сокращение выбросов углекислого газа и защиту биоразнообразия", - сказал эксперт.

М.Фарук отметил, что проведение COP29 в Азербайджане предоставляет стратегическую возможность стране продвинуть свою климатическую повестку и продемонстрировать лидерство в переходе к устойчивой энергетике, а успешный опыт этой сессии может послужить примером для других нефтедобывающих стран, стремящихся к устойчивому развитию.

По мнению эксперта, COP29 также предоставит Азербайджану возможность привлечения инвестиций в "зеленые" технологии и достижения новых экологических целей.

11 декабря Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Сегодня в Баку под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением в нашей стране в следующем году COP29.