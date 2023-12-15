О нас

Эксперт: COP29 предоставит Азербайджану возможность продвинуть свою климатическую повестку в мире

Эксперт: COP29 предоставит Азербайджану возможность продвинуть свою климатическую повестку в мире Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) благоприятно отразится на мировом восприятии Азербайджана, подчеркивая его приверженность устойчивому развитию и международному сотрудничеству. Саммит предостави
Экология
15 декабря 2023 г. 15:13
Эксперт: COP29 предоставит Азербайджану возможность продвинуть свою климатическую повестку в мире

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане подчеркивает приверженность страны устойчивому развитию и международному сотрудничеству, а также позволит еще более укрепить ее авторитет на международной арене.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, заместитель главного редактора Pakistan Economic Net & Daily Ittehad Media Group Мааридж Фарук.

По его словам, Азербайджан активно борется с изменением климата, демонстрируя свою приверженность экологической устойчивости и охране окружающей среды участием в различных инициативах.

"Азербайджан активно работает над диверсификацией своих источников энергии. Страна инвестирует в проекты по возобновляемым источникам энергии, таким как энергия ветра и солнца, стремясь уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива. Данный шаг, на мой взгляд, является очень важным и способствует изменению тенденции в мировом сообществе. Этот переход не только внесет свой вклад в глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата, но и станет примером приверженности Азербайджана устойчивому энергетическому будущему. Кроме того, Азербайджан активно участвует в региональных экологических проектах и является стороной международных соглашений, направленных на сокращение выбросов углекислого газа и защиту биоразнообразия", - сказал эксперт.

М.Фарук отметил, что проведение COP29 в Азербайджане предоставляет стратегическую возможность стране продвинуть свою климатическую повестку и продемонстрировать лидерство в переходе к устойчивой энергетике, а успешный опыт этой сессии может послужить примером для других нефтедобывающих стран, стремящихся к устойчивому развитию.

По мнению эксперта, COP29 также предоставит Азербайджану возможность привлечения инвестиций в "зеленые" технологии и достижения новых экологических целей.

11 декабря Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Сегодня в Баку под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением в нашей стране в следующем году COP29.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: COP29 to provide Azerbaijan with opportunity to advance its climate agenda globally
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “COP29 Azərbaycana iqlim gündəmini dünyada aktuallaşdırmaq imkanı verəcək”

Самое важное

Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi