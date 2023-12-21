Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29

Необходимо выразить благодарность Азербайджану за готовность провести 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Учитывая текущую нестабильную ситуацию в мире, Азербайджан представляет собой подходящее место для ос

Необходимо выразить благодарность Азербайджану за готовность провести 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Учитывая текущую нестабильную ситуацию в мире, Азербайджан представляет собой подходящее место для обсуждения глобальных мер по противодействию климатическим изменениям.

Об этом Report заявил итальянский эксперт, профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли.

По мнению эксперта, решение Армении отозвать свою кандидатуру на проведение COP29 в пользу Азербайджана стало дополнительным стимулом для того, чтобы Баку был выбран центром для решения вопросов крупных глобальных изменений.

"Недавние инициативы со стороны Азербайджана и Армении свидетельствуют о стремлении обеих стран к окончательному урегулированию отношений, а не к углублению конфликта. Я надеюсь, что к моменту проведения конференции обе страны подпишут мирный договор, что стало бы отличным продолжением событий", - сказал он.

Говоря о выборе Азербайджана в качестве места проведения СОР29, доктор Винчелли отметил, что международное сообщество зашло в тупик по данному вопросу из-за вето, наложенного Россией на ряд стран-кандидатов. Азербайджан разрешил эту ситуацию.

"Несмотря на то, что многие наблюдатели критиковали выбор в качестве страны-организатора предстоящей COP29 страны с экономикой, базирующейся на добыче и экспорте ископаемого топлива, я придерживаюсь противоположного мнения. Если мы, жители Запада, запремся в "башне из слоновой кости", упиваясь собственным великолепием, мы никогда не сможем изменить ситуацию и постепенно отказаться от ископаемого топлива. Реформы не проведешь, не запачкав руки", - отметил он.

По мнению эксперта, как раз потому, что Азербайджан является крупным производителем и экспортером углеводородов, реальные реформы здесь могут быть более значимыми и важными. "Я уверен, что Азербайджану следует использовать свой умеренный, многоаспектный и дающий поле для диалога подход при организации конференции", - добавил Д. Помье Винчелли.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан во время 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата может выступить в роли посредника между разными подходами к климатической повестке в мире.

"Безусловно, у нас возникают два фронта: страны, чьи экономики полагаются на ископаемое топливо и предпочитают более осторожный подход к постепенному отказу от него, и западные государства, стремящиеся занять более радикальную позицию. Азербайджан может выступить в роли посредника между этими двумя видениями", - отметил он.