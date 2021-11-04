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Экс-премьер Румынии: Мировая экономика должна ускорить переход с возобновляемым источникам энергии

Экс-премьер Румынии: Мировая экономика должна ускорить переход с возобновляемым источникам энергии Новая мировая экономика должна ускорить переход с возобновляемым источникам энергии. Также целью должно быть максимально быстрое сокращение вредных выбросов в атмосферу.
Экология
4 ноября 2021 г. 17:21
Экс-премьер Румынии: Мировая экономика должна ускорить переход с возобновляемым источникам энергии

Новая мировая экономика должна ускорить переход с возобновляемым источникам энергии: солнца, ветра и др. Еще одной целью должно быть максимально быстрое сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Румынии Петре Роман , выступая на панельном заседании "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, это очень тесно связано с глобальной проблемой изменения климата.

П. Роман отметил, что все эти вопросы должны быть очень внимательно рассмотрены и изучены с тем, чтобы в будущем достичь цели - сократить выбросы парниковых газов до нулевого уровня.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı qonaq: “Günəş enerjisinə keçidi gücləndirməliyik”

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