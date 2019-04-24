Институт: Экологическая ситуация в Кызылагачском заливе ухудшилась

Обнародованы результаты исследований в Кызылагачском заливе Каспийского моря.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Института географии НАНА, выяснилось, что в результате антропогенного воздействия экологическое состояние Малого Кызылагачского залива пришло в плачевное состояние.
Прибрежная зона загрязнена пластиковыми и другими отходами. В результате снижения уровня моря береговая линия сформирована на расстоянии 100-200 м.
На территории Кызылагачского залива многолетняя температура воздуха (на 1991-2016 годы 14,8 градусов) превышает норму (1961-1990 годы 14,1 градус) на 0,7 градусов. На территории наблюдается интенсивность осадков.
В случае, когда норма составляет 1 067, в 1991-2016 годах среднегодовые показатели осадков превысили норму (1 115 мм).
Səid QəribАвтор новости