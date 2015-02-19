​Экологи предупреждают: Долгое время находиться на открытом воздухе не рекомендуется

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами возможен мокрый снег и снег. Днем северный ветер усилится. Температура воздуха днем составит 1-4 градусов тепла, ночью около 0.

Завтра, начиная с западных районов, ожидается ухудшение погодных условий. Возможны осадки, местами мокрый снег и снег, не исключается туман, усилится западный ветер. Ночью прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

Что же касается медицинского метеорологического прогноза, сильные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове и усиление северного ветра с 20 по 23 февраля будут неблагоприятными для метеочувствительных людей. В такое время находиться долгое время на открытом воздухе не рекомендуется.

По сведениям министерства, начиная с вечера 20 и по 23 февраля на Абшеронском полуострове ожидается резкое ухудшение погоды. Будет преобладать сильный ветер, ожидается мокрый снег и снег.