Экологи предупредили о росте "электронного мусора" на фоне развития ИИ

Рост популярности систем генеративного искусственного интеллекта и связанные с этим массовые закупки оборудования приведут к попаданию до 5 млн тонн "электронного мусора" на свалки по всему миру в ближайшие пять лет.

Рост популярности систем генеративного искусственного интеллекта и связанные с этим массовые закупки оборудования приведут к попаданию до 5 млн тонн "электронного мусора" на свалки по всему миру в ближайшие пять лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла группа китайских, израильских и британских экологов под руководством профессора Института экологии городской среды КАН Чэнь Вэйцяна при изучении экологических последствий текущего бума в развитии систем генеративного ИИ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science.

"Мы впервые изучили то, как много "электронного мусора" породит дальнейшее развитие и распространение систем генеративного искусственного интеллекта, в том числе набирающие популярность большие языковые модели. По нашим оценкам, в промежутке между 2020 и 2030 годами они породят от 1,2 до 5 млн тонн мусора в зависимости от сценария развития этих нейросетей. Эти оценки подчеркивают необходимость утилизации электроники", - пишут исследователи.

Бум в развитии систем генеративного ИИ начался несколько лет назад после появления больших языковых моделей, таких как ChatGPT, DeBERTa и прочих алгоритмов, способных анализировать тексты.

Исследователи обратили внимание на то, что для этого используются специализированные ускорители вычислений, чья масса может достигать 1,3 тонны, а энергопотребление приближается к 120 кВт. Руководствуясь подобными соображениями, ученые изучили то, как много оборудования закупалось для работы с генеративными системами ИИ в последние пять лет, и использовали эти данные для оценки того, как изменится ситуация к 2030 году.

Проведенные учеными расчеты показали, что при самом агрессивном сценарии развития систем генеративного ИИ совокупная масса порожденного ими "электронного мусора" составит порядка 5 млн тонн, около трети этих выбросов, порядка 1,73 млн тонн, придется на США и Канаду, еще 0,77 млн тонн - на Китай, Южную Корею и Японию.