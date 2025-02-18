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Экологи четырех прикаспийских государств создали The Caspian House

Экологи четырех прикаспийских государств создали The Caspian House Создан The Caspian House (Каспийский дом), объединяющий экологические общественные организации Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.
Экология
18 февраля 2025 г. 12:32
Экологи четырех прикаспийских государств создали The Caspian House

Создан The Caspian House (Каспийский дом), объединяющий экологические общественные организации Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.

Как сообщает Report, финансовую поддержку созданию Каспийского дома, организованному на основе проекта "The Caspian House: платформа экологических организаций прикаспийских стран" Общественного объединения "Содействие развитию общественных связей", оказало Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

В рамках проекта созданы портал https://caspianhouse.org/home, первый в мире виртуальный экологический музей, книга "От теории ноосферы к принципам устойчивого развития", 360-градусные видеоматериалы с поддержкой VR-технологий, показывающие снижение уровня Каспийского моря, и видеоролик "Сохраним Каспий вместе", рассказывающий об экологических проблемах Каспия.

В мероприятии приняли участие представители государственных и неправительственных организаций, ученые и экологи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDörd Xəzəryanı dövlətin ekoloqları “The Caspian House” - Xəzər Evi yaradıblar

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