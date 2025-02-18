Экологи четырех прикаспийских государств создали The Caspian House

Создан The Caspian House (Каспийский дом), объединяющий экологические общественные организации Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.

Создан The Caspian House (Каспийский дом), объединяющий экологические общественные организации Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.

Как сообщает Report, финансовую поддержку созданию Каспийского дома, организованному на основе проекта "The Caspian House: платформа экологических организаций прикаспийских стран" Общественного объединения "Содействие развитию общественных связей", оказало Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

В рамках проекта созданы портал https://caspianhouse.org/home , первый в мире виртуальный экологический музей, книга "От теории ноосферы к принципам устойчивого развития", 360-градусные видеоматериалы с поддержкой VR-технологий, показывающие снижение уровня Каспийского моря, и видеоролик "Сохраним Каспий вместе", рассказывающий об экологических проблемах Каспия.

В мероприятии приняли участие представители государственных и неправительственных организаций, ученые и экологи.