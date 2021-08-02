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Экологи Азербайджана выразили поддержку турецким коллегам

Экологи Азербайджана выразили поддержку турецким коллегам Азербайджанские экологи выразили поддержку турецким коллегам.
Экология
2 августа 2021 г. 16:19
Экологи Азербайджана выразили поддержку турецким коллегам

Азербайджанские экологи выразили поддержку турецким коллегам.

Как сообщает Report, экологи выразили огорчение по поводу продолжающихся в Турции лесных пожаров.

"Мы - члены Общественного экологического совета, как экологи и лесоводы, решительно осуждаем этот экологический террор, направленный против человечества, лесов и природы. В этот непростой момент мы рядом с братской страной. Поддерживаем наших турецких коллег в борьбе с лесными пожарами и готовы оказать всяческую помощь, мобилизовать все силы и возможности для ликвидации последствий катастрофы, внести свой вклад в восстановление лесов", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani ecologists condemn environmental terror committed in Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ekoloqları türkiyəli həmkarlarına dəstək nümayiş etdirib

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