Экологи Азербайджана выразили поддержку турецким коллегам

Азербайджанские экологи выразили поддержку турецким коллегам.

Азербайджанские экологи выразили поддержку турецким коллегам.

Как сообщает Report, экологи выразили огорчение по поводу продолжающихся в Турции лесных пожаров.

"Мы - члены Общественного экологического совета, как экологи и лесоводы, решительно осуждаем этот экологический террор, направленный против человечества, лесов и природы. В этот непростой момент мы рядом с братской страной. Поддерживаем наших турецких коллег в борьбе с лесными пожарами и готовы оказать всяческую помощь, мобилизовать все силы и возможности для ликвидации последствий катастрофы, внести свой вклад в восстановление лесов", - говорится в сообщении.