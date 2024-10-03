EDF: Проблема утилизации отходов очень остро стоит во всем мире

Проблема утилизации отходов очень остро стоит во всем мире.

Проблема утилизации отходов очень остро стоит во всем мире.

Как передает Report, об этом сказал главный научный сотрудник Фонда защиты окружающей среды (EDF) профессор Стивен Гамбург на панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что по всему миру находится огромное количество свалок, где концентрация метана во много раз превышает норму, и основная задача на сегодняшний день - это ликвидация выбросов опасного парникового газа.

"Утилизация метана - непростая задача. Нельзя избавиться от него в одночасье, это сложная технология, однако ее необходимо постепенно внедрять", - сказал он.