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Германия готова к сотрудничеству с Азербайджаном в управлении водными ресурсами

Германия готова к сотрудничеству с Азербайджаном в управлении водными ресурсами Германия заинтересована сотрудничать с Азербайджаном в области управления водными ресурсами.
Экология
29 января 2024 г. 18:35
Германия готова к сотрудничеству с Азербайджаном в управлении водными ресурсами

Германия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявила на встрече с группой журналистов в Баку Дженифер Морган, госсекретарь и специальный представитель по международной климатической политике в министерстве иностранных дел Германии.

По ее словам, проблемы с управлением водными ресурсами являются общими для обеих стран: проливные дожди или засуха летом имеют свои последствия как для Азербайджана, так и для Германии.

"Германия готова поделиться знаниями и опытом с такими странами, как Азербайджан, и совместными усилиями попытаться найти решения, например, в области управления водными ресурсами и в энергетике," - сказала Дж. Морган.

В частности, у Германии есть опыт (которым она также готова поделиться), как достигать поставленных целей: политика, которую необходимо внедрить, увеличение численности рабочей силы в новых отраслях и помощь в переходе рабочей силы из одной области в другую с отказом от ископаемого топлива.

"Мы работаем над постепенным отказом от угля в Германии, так что обеспечение перехода - область, опытом в которой мы могли бы поделиться", - отметила она.

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