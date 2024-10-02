Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра

3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 2-7°, днем - 13-18° тепла.