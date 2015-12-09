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    Дождливая погода в Азербайджане продолжится и завтра

    На Абшеронском полуострове ночью прогнозируется 4-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, вечером и ночью в некоторых местах полуострова есть вероятность дождей. Северо-западный ветер сменится умеренным южным ветром. 

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью  4-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла .

    В районах Азербайджана  10 декабря, в основном, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах есть вероятность осадков. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

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