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Дождливая погода в Азербайджане сохранится

Дождливая погода в Азербайджане сохранится 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди.
Экология
15 ноября 2022 г. 13:18
Дождливая погода в Азербайджане сохранится

16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 7-9° тепла, днем ​​12-14°, в Баку ночью будет 7-9°, днем ​​12-14° тепла.

Атмосферное давление упадет с 768 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана прогнозируется переменные осадки, в горных районах вероятно выпадение снега. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем ​​10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем ​​2-5° тепла.

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Версия на английском языке Wet weather to continue tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Yağışlı hava sabah da davam edəcək

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