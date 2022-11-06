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Дождливая погода сохранится до 8 ноября

Дождливая погода сохранится до 8 ноября Нестабильные, дождливые погодные условия, наблюдаемые в стране, сохранятся до 8 ноября.
Экология
6 ноября 2022 г. 14:59
Дождливая погода сохранится до 8 ноября

Нестабильные, дождливые погодные условия, наблюдаемые в стране, сохранятся до 8 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 6 ноября местами эпизодически шли дожди, в горных районах выпал снег, местами сильный, местами усиливался северо-западный ветер.

Высота снежного покрова составила в Хыналыге 15 см, Грызе - 11 см, Лазе - 9 см, Шахдаге - 7 см, Гахе - 3 см, Халтане - 1 см.

Количество осадков в Грызе составило 22,0 мм (77% месячной нормы), в Шабране -16,0 мм (53% месячной нормы), в Гахе, Губе - 15,0 мм (32% месячной нормы), в Гусарах - 15,0 мм (32% месячной нормы) i), в Хачмазе - 13,0 мм (40% месячной нормы).

По данным станции «Нефтяные камни», высота волны достигла 3,7 м.

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Версия на азербайджанском языке Yağıntılı hava noyabrın 8-dək davam edəcək

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