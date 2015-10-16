Дождливая погода на территории Азербайджана сохранится

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Об этом Report сообщили в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Во второй половине дня будет преобладать переменная облачность, в основном, без осадков. Усиливающийся северо-восточный ветер днем утихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем - 12-14 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 12-14 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 13-16 градусов тепла, в горах ночью - 1-5, днем - 5-19 градусов тепла.