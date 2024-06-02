Дождливая и ветреная погода в Азербайджане продлится до сегодняшнего вечера

По состоянию на 2 июня на 11:00, как прогнозировалось ранее, на территории страны наблюдается нестабильная, ветреная и дождливая погода.

По состоянию на 2 июня на 11:00, как прогнозировалось ранее, на территории страны наблюдается нестабильная, ветреная и дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Молния и кратковременный проливной дождь наблюдались в Гусаре, Загатале (Алибей), Гядабайе, Бейлагане, Грызе, Дашкесане, Губе, Агдаме, Гахе, Имишли, Хыналыге, Шахдаге, Шеки, Гейгеле, Шамахе, Габале, Нафталане, Сабирабаде, Исмаиллы, Гобустане, Огузе, Балакане, Халтане, Гейчайе, Гяндже, Тертере, Мингячевире, Алтыагадже, Агсу, Кюрдамире, Евлахе, Нафталане, Шамкире, Нахчыване, Баку и на Абшеронском полуострове.

В отдельных районах страны дул северо-западный ветер, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 28 м/с, в Нафталане 24 м/с, Геранбое -23 м/с, в Нефтчале – 20 м/с, в Джульфе, Мингячевире, Исмаиллы – 18 м/с, в Гейгеле – 17 м/с, Гяндже – 16 м/с, что соответствует оранжевому и желтому предупреждениям.

По прогнозам Национальной гидрометеорологической службы, ветреная и дождливая погода на территории страны сохранится до вечера 2 июня.