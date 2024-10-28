Дожди спровоцировали повышение уровня воды в реках Азербайджана

Обильные осадки, прошедшие на территории Азербайджана в последние дни, привели к повышению уровня воды в некоторых реках страны.

Обильные осадки, прошедшие на территории Азербайджана в последние дни, привели к повышению уровня воды в некоторых реках страны.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев.

По его словам, уровень воды в пункте Гырагкесемен в верхнем течении реки Кура поднялся на 6 см.

Также повышение уровня воды зафиксировано на реках, протекающих с территории Большого Кавказа, Карабаха и Восточного Зангезура. Так, на реке Гарасучай уровень воды вырос на 10 см, на Гуручай - на 11 см, на Бергушадчай - на 2 см. В регионе Лянкяран-Астара на реке Тенгерудчай уровень воды поднялся на 2 см.

Напомним, ранее в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что 29 октября в регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков.