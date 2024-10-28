О нас

Дожди спровоцировали повышение уровня воды в реках Азербайджана

Дожди спровоцировали повышение уровня воды в реках Азербайджана Обильные осадки, прошедшие на территории Азербайджана в последние дни, привели к повышению уровня воды в некоторых реках страны.
Экология
28 октября 2024 г. 14:58
Дожди спровоцировали повышение уровня воды в реках Азербайджана

Обильные осадки, прошедшие на территории Азербайджана в последние дни, привели к повышению уровня воды в некоторых реках страны.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев.

По его словам, уровень воды в пункте Гырагкесемен в верхнем течении реки Кура поднялся на 6 см.

Также повышение уровня воды зафиксировано на реках, протекающих с территории Большого Кавказа, Карабаха и Восточного Зангезура. Так, на реке Гарасучай уровень воды вырос на 10 см, на Гуручай - на 11 см, на Бергушадчай - на 2 см. В регионе Лянкяран-Астара на реке Тенгерудчай уровень воды поднялся на 2 см.

Напомним, ранее в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что 29 октября в регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani rivers on rise after torrential downpours
Версия на азербайджанском языке Yağışla əlaqəli bəzi çaylarda sululuq artıb

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки
28 октября 2024 г. 13:45
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются осадки
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются осадки
28 октября 2024 г. 10:10
В Билясуваре посажено почти 9 тыс. саженцев деревьев
ФотоВ Билясуваре посажено почти 9 тыс. саженцев деревьев
27 октября 2024 г. 13:56
В Баку завтра воздух прогреется до 18 градусов тепла
В Баку завтра воздух прогреется до 18 градусов тепла
27 октября 2024 г. 11:32
В северных районах Азербайджана выпал снег
В северных районах Азербайджана выпал снег
27 октября 2024 г. 10:15
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
В Балакене посадили почти 800 саженцев деревьев
ФотоВ Балакене посадили почти 800 саженцев деревьев
26 октября 2024 г. 20:51
В Мингячевире посажено 640 саженцев деревьев
ФотоВ Мингячевире посажено 640 саженцев деревьев
26 октября 2024 г. 20:16
Прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды на воскресенье
26 октября 2024 г. 13:05
Вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются ливни и грозы
Вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются ливни и грозы
26 октября 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi