Дождь и сильный ветер сохранятся в Баку до утра

С ночи 16 ноября на территории страны изменились погодные условия, местами выпал дождь, в горных территориях - снег.

С ночи 16 ноября на территории страны изменились погодные условия, местами выпал дождь, в горных территориях - снег.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, высота снежного покрова в горных территориях достигла 8 см: "Дул сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в некоторых районах составила 24-28, в Баку и на Абшеронском полуострове – порывами до 30-35 м/с. В результате сильного ветра высота волн на Нефтяных камнях достигла 4,5 метров.

В Баку сильный ветер сохранится и сегодня, временами ожидаются осадки. Температура воздуха в дневное время составит до 7 градусов тепла.

В регионах также ожидаются ветер и осадки. Местами осадки будут интенсивными, в горных территориях вероятен снег".

Г.Мамедова отметила, что 17 ноября с утра в регионах, а также в Баку ожидается стабилизация погодных условий, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.