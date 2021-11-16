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Дождь и сильный ветер сохранятся в Баку до утра

Дождь и сильный ветер сохранятся в Баку до утра С ночи 16 ноября на территории страны изменились погодные условия, местами выпал дождь, в горных территориях - снег.
Экология
16 ноября 2021 г. 10:50
Дождь и сильный ветер сохранятся в Баку до утра

С ночи 16 ноября на территории страны изменились погодные условия, местами выпал дождь, в горных территориях - снег.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, высота снежного покрова в горных территориях достигла 8 см: "Дул сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в некоторых районах составила 24-28, в Баку и на Абшеронском полуострове – порывами до 30-35 м/с. В результате сильного ветра высота волн на Нефтяных камнях достигла 4,5 метров.

В Баку сильный ветер сохранится и сегодня, временами ожидаются осадки. Температура воздуха в дневное время составит до 7 градусов тепла.

В регионах также ожидаются ветер и осадки. Местами осадки будут интенсивными, в горных территориях вероятен снег".

Г.Мамедова отметила, что 17 ноября с утра в регионах, а также в Баку ожидается стабилизация погодных условий, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

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Версия на английском языке Rain, snow and strong winds to remain today in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bu gün yağış, qar yağacaq, güclü külək davam edəcək

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