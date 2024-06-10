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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с жаркой погодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с жаркой погодой Главное управление дорожной полиции призвало водителей, которые ездят преимущественно в дневные часы, контролировать техническое состояние своих автомобилей и не садиться за руль при усталости и недосыпании.
Экология
10 июня 2024 г. 15:33
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с жаркой погодой

Главное управление дорожной полиции призвало водителей, которые ездят преимущественно в дневные часы, контролировать техническое состояние своих автомобилей и не садиться за руль при усталости и недосыпании.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении управления к водителям в связи с жаркой погодой.

В ведомстве напомнили, что высокая температура воздуха может привести к ухудшению состояния водителей, поэтому призвали отправляться в дальние поездки в относительно прохладное время суток и останавливаться на отдых на стационарных постах полиции после 2-3 часов безостановочного движения.

Дорожная полиция также рекомендовала пассажирам отслеживать самочувствие водителя в жаркую погоду и в случае, если водителя клонит в сон или возникают другие трудности при управлении транспортным средством, препятствовать дальнейшему движения автомобиля.

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