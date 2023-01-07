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Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с изменением погоды

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с изменением погоды Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям, пешеходам и другим участникам дорожного движения в связи с прогнозируемым изменением погоды.
Экология
7 января 2023 г. 10:27
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с изменением погоды

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям, пешеходам и другим участникам дорожного движения в связи с прогнозируемым изменением погоды.

Как сообщили Report в Управлении, согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с 8-го по 12-е января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается резкое изменение погоды.

"С учетом этого просим водителей в первую очередь обращать внимание на техническое состояние своих автотранспортных средств. Необходимо управлять автомобилем с учетом соответствия шин зимнему сезону, следить за исправностью стеклоочистителей, тормозных систем, контролировать скорость и не превышать ее, соблюдать необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля, не допускать заноса автомобиля. Еще раз просим водителей соблюдать меры безопасности в соответствии с погодными условиями", - заявили в Управлении.

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