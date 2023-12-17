Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям на фоне ухудшения погоды

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с резкой сменой погодных условий.

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с резкой сменой погодных условий.

Как сообщает Report , в обращении говорится:

"Согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, до утра 18 декабря в стране ожидается резкое изменение погодных условий.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, призываем участников движения проявлять осторожность, строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными к другим участникам движения, в частности пешеходам".

В дорожной полиции отметили, что владельцам и водителям прицепов, тентованных грузовиков и длинномеров следует быть более ответственными, не забывать, что передвижение в ветреную погоду затруднено и опасно, а также уделять особое внимание упаковке перевозимого груза.

При парковке транспортных средств водителям рекомендуется отдавать предпочтение закрытым пространствам.

"Пешеходам также следует учитывать текущие погодные условия и избегать действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - добавили в ведомстве.