О нас
Report Georgia
Аудио новости

На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица

На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица.
Экология
12 февраля 2022 г. 13:48
На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица

На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица.

Об этом сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что завтра ночью и утром в связи с туманом на некоторых участках магистральных автомобильных дорог Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Гусар-Худат, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агдам-Агдере, Физули-Джабраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гёйчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакяри-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Нахчыван-Седерек видимость будет ограничена до 300-800 метров.

Как ожидается, дороги в горных районах будут покрыты льдом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi yollar buz bağlayacaq

Экслюзивные новости

Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
12 февраля 2022 г. 13:21
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
12 февраля 2022 г. 11:56
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi