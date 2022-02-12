На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица

На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица.

На ряде дорог в Азербайджане ожидается гололедица.

Об этом сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что завтра ночью и утром в связи с туманом на некоторых участках магистральных автомобильных дорог Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Гусар-Худат, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агдам-Агдере, Физули-Джабраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гёйчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакяри-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Нахчыван-Седерек видимость будет ограничена до 300-800 метров.

Как ожидается, дороги в горных районах будут покрыты льдом.