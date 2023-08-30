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Доля ископаемого топлива в энергетике ЕС находится на самом низком уровне с начала века

Доля ископаемого топлива в энергетике ЕС находится на самом низком уровне с начала века Производство электроэнергии с помощью ископаемого топлива в ЕС за первое полугодие 2023 года оказалось на самом низком уровне с 2000 года.
Экология
30 августа 2023 г. 08:59
Доля ископаемого топлива в энергетике ЕС находится на самом низком уровне с начала века

Производство электроэнергии с помощью ископаемого топлива в ЕС за первое полугодие 2023 года оказалось на самом низком уровне с 2000 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в докладе, опубликованном британским аналитическим центром Ember.

"Выработка электроэнергии с помощью ископаемого топлива с января по июнь была самой низкой как минимум с 2000 года и составила 410 ТВтч", - говорится в документе.

В нем отмечается, что наибольшее падение зафиксировано в Австрии, Болгарии, Португалии, Финляндии и Эстонии.

При этом спад производства электроэнергии с помощью ископаемого топлива сопровождается ростом мощностей из возобновляемых источников. Выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей в ЕС в первом полугодии 2023 года возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Ветроэнергетика выросла на 4,8%.

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Версия на английском языке Share of fossil fuels in EU energy at its lowest since 2000

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