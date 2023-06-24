Документы в отношении вырубивших деревья направлены в Генпрокуратуру

Документы в отношении вырубивших деревья глав муниципалитетов направлены в Генпрокуратуру.

Документы в отношении вырубивших деревья направлены в Генпрокуратуру.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе проведенных сотрудниками службы очередных контрольных мероприятий выявлена незаконная вырубка деревьев в Хачмазском, Бардинском, Гёйчайском, Агдамском и Исмаиллинском районах.

Представитель службы Бахруз Мамедов отметил, что деревья были вырублены Захиром Наджафовым в селе Палчыгоба Хачмазского района, Рафиком Мамедовым в селе Эйриджа Бардинского района, Намизадом Керимовым в селе Шихбей Гёйчайского района, Тогрулом Керимовым в селе Дадашлы Агдамского района и председателем муниципалитета Дияллы Джахангиром Сурхаевым в селе Дияллы Исмаиллинского района.

По фактам составлены протоколы и направлены в генпрокуратуру для дачи правовой оценки.