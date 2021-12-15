До 2025 года на освобожденных территориях планируется установить ряд станций

11:44

На освобожденных от оккупации территориях до 2025 года планируется установить 11 гидрологических, 8 метеорологических, 1 радиометеорологическую (радарную), 4 радиоэкологические станции, 2 комплексные автоматические станции измерения качества атмосферы и 1 аэрозондную станцию.

Как передает Report, об этом было отмечено на заседании рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Было отмечено, что в Шушинском, Кельбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах принимаются меры по установлению 5 метеорологических станций. С целью оценки водных ресурсов до апреля 2022 года на 10 реках будет завершена установка 11 автоматических гидростанций.