О нас
Report Georgia
Аудио новости

До 2025 года на освобожденных территориях планируется установить ряд станций

До 2025 года на освобожденных территориях планируется установить ряд станций 11:44
Экология
15 декабря 2021 г. 11:58
До 2025 года на освобожденных территориях планируется установить ряд станций

На освобожденных от оккупации территориях до 2025 года планируется установить 11 гидрологических, 8 метеорологических, 1 радиометеорологическую (радарную), 4 радиоэкологические станции, 2 комплексные автоматические станции измерения качества атмосферы и 1 аэрозондную станцию.

Как передает Report, об этом было отмечено на заседании рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Было отмечено, что в Шушинском, Кельбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах принимаются меры по установлению 5 метеорологических станций. С целью оценки водных ресурсов до апреля 2022 года на 10 реках будет завершена установка 11 автоматических гидростанций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Some stations in liberated territories to be built by 2025  
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə 2025-ci ilədək görüləcək işlər açıqlanıb

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi