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До 15 сентября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

До 15 сентября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода С вечера 11 сентября до полудня 13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова возможны интенсивные ливни, грозы.
Экология
11 сентября 2023 г. 17:12
До 15 сентября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

С вечера 11 сентября до полудня 13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова возможны интенсивные ливни, грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Азербайджана с 12 по 15 сентября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут ливни. В отдельных местах (Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Газах-Гянджа, Центральный-Аран, Карабахская и Восточно-Зангезурская зоны) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорьях - снег.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В реках ожидается повышение водности, а на реках Катехчай, Шинчай, Кюрмюкчай - Балакян-Шекинского региона, Гёйчай, Гирдыманчай - Огуз-Габалинского, Вельвелечай, Гарачай - Губа-Гусарского, Асрикчай, Гянджачай, Габыррычай - Дашкесан-Гедабекского и Гянджа-Казахского, Гёранчай, Гуручай и Кёндялянчай - Карабахского и Восточно-Зангезурского районов - кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrın 15-dək hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, yağış yağacaq, külək əsəcək

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