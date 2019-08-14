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Директора предприятия оштрафовали за незаконную вырубку деревьев в Хатаинском районе

Директора компании оштрафовали за незаконную вырубку деревьев в Баку

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов выявили факт незаконной вырубки различных деревьев на территории малого предприятия "Хазар", расположенного по адресу проспект Бабека, квартал 2221 в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе разбирательств выяснилось, что вырубка деревьев осуществлялась по распоряжению директора этого предприятия Ильгара Гасымова.

По факту в отношении И.Гасымова был составлен протокол, он был оштрафован на 4360 манатов как должностное лицо.

Была обеспечена посадка новых деревьев на место вырубленных.

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