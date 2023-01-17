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Директор: В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч

Директор: В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч. Наша страна занимает третье место в Европе по количеству зимующих птиц.
Экология
17 января 2023 г. 10:11
Директор: В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч

В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч. Наша страна занимает третье место в Европе по количеству зимующих птиц.

Об этом Report заявил директор Азербайджанского орнитологического общества, доктор философии по биологии Эльчин Султанов.

По его словам, это связано с наличием уникальных мест на Кура-Аразской низменности и Каспийском побережье, наличием в этих местах большого количества водоемов, защищенных от ветра бухт и разнообразной подводной растительности.

"В результате проведенных нами в прошлом году подсчетов выяснилось, что количество зимующих в нашей стране птиц превысило 800 тысяч. В Гызылагаджском национальном парке было зарегистрировано более 200 тысяч зимующих птиц, в Абшеронском национальном парке - 160 тысяч".

По словам Султанова, в настоящее время подсчет ведется на территории Ширванского национального парка.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: “Ötən il ölkəmizdə qışlayan quşların sayı 800 mindən çox olub”

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