Директор: В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч

В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч. Наша страна занимает третье место в Европе по количеству зимующих птиц.

В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч. Наша страна занимает третье место в Европе по количеству зимующих птиц.

Об этом Report заявил директор Азербайджанского орнитологического общества, доктор философии по биологии Эльчин Султанов.

По его словам, это связано с наличием уникальных мест на Кура-Аразской низменности и Каспийском побережье, наличием в этих местах большого количества водоемов, защищенных от ветра бухт и разнообразной подводной растительности.

"В результате проведенных нами в прошлом году подсчетов выяснилось, что количество зимующих в нашей стране птиц превысило 800 тысяч. В Гызылагаджском национальном парке было зарегистрировано более 200 тысяч зимующих птиц, в Абшеронском национальном парке - 160 тысяч".

По словам Султанова, в настоящее время подсчет ведется на территории Ширванского национального парка.