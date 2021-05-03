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Директор: Несколько видов растений в Шуше попадут в Красную книгу

Директор: Несколько видов растений в Шуше попадут в Красную книгу На протяжении 30 лет было очень мало информации о количестве уничтоженных видов растений, грибов и животных на ныне освобожденных территориях
Экология
3 мая 2021 г. 17:17
Директор: Несколько видов растений в Шуше попадут в Красную книгу
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В Шуше есть несколько видов растений, которые попадут в "Красную книгу".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила вице-президент НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий Ирада Гусейнова.

Она отметила, что на протяжении 30 лет было очень мало информации о количестве уничтоженных видов растений, грибов и животных на ныне освобожденных территориях:

"На этих территориях начнется мониторинг видов, которые должны быть занесены в Красную книгу. В Зангилане уже проведены предварительные радиоэкологические мониторинги по определенным маршрутам. Ботанические исследования были рассмотрены незначительно. Проведены предварительные работы с образцами воды и почвы".

И.Гусейнова добавила, что в связи с III изданием Красной книги Азербайджана была создана редакционная коллегия.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "Şuşada "Qırmızı Kitab"a düşəcək bir neçə bitki növü var"

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