Директор нацдепартамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана: Предупреждён - значит вооружен

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"Так называемый и принятый мировым сообществом термин "изменение климата" все чаще и ярче показывает себя, хотим мы этого или не хотим, согласны мы с этим утверждением или нет. Ежедневно мы получаем тревожные сводки о спонтанных пожарах, наводнениях, селях, ураганах. Стихия не щадит никого".

Об этом Report заявила Директор национального департамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана Умайра Тагиева в связи с участившимися в последние дни сообщениями о наблюдавшихся в различных странах, в том числе в соседнем Иране паводках.

В последнее время участились стихийные бедствия, аномальные явления, природные катаклизмы в различных частях Земного шара, в разных странах, будь то сильно развитые, такие как США или Европейские государства, имеющие прекрасно оснащенные современные службы синоптического прогнозирования, или отсталые Африканские страны, отмечает она.

"Возникает вопрос: "А что, раньше всего этого не было?!" Ответ: "Было, конечно же, но не столь часто". Ученые метеорологи всего мира бьют тревогу. Что же этому можно противопоставить? Оставим в сторону крупные научные проекты-гипотезы, требующие колоссальных материальных затрат, остановимся на самом простом из них пункте - адаптации к тем условиям, с которыми мы сталкиваемся. Что под этим подразумеваем мы, в простом понимании этого понятия?

Пусть некоторым это покажется наивным или даже не скромным - более серьезно относится к прогнозам синоптиков, будь то американские, российские или наши отечественные. Конечно же, в большей степени мы обращаемся к тем государственным структурам, работа которых тесно связана с погодой и ее проявлениями, в том числе и к местным органам исполнительной власти. Поэтому при предупреждениях о неблагоприятных погодных условиях каждая структура должна действовать строго соответственно выработанным и утвержденным на этот случай инструкциям. Наше дело, повторяю, предупредить. А "предупрежден, значит вооружен"", - отметила директор национального департамента гидрометеорологии.

"Несколько слов и к населению. Давая предупреждение, мы думаем в первую очередь о вашей безопасности и благополучии. Иногда, некоторые граждане выражают недовольство, например такого порядка – «вы давали ветер 10 метров, а он оказался 9 метров в секунду» или «вы дали интенсивные осадки, а они оказались не интенсивными». Не серьезно как-то это. Есть хорошее правило: «лучше переоценить беду, чем недооценить», тем более в такой области, где процессы порой протекают и подвергаются различным трансформациям в считанные часы, циклоны меняют скорость движения, а порой смешается предсказанная траектория их движения. И это является всеобщей проблемой прогнозирования, будь то в Америке или Азербайджане. В таких случаях синоптики стараются своевременно скорректировать прогноз, соответственно с изменившимися условиями.

В тоже время хотим обратиться ко всем, будь то представители госструктур, медиа или населения: "Мы открыты для ответов на все наши вопросы, для обсуждения, уточнения или разъяснения каких-то деталей прогноза или предупреждений, хотели бы более тесного сотрудничества".

"Пользуясь случаем хотим напомнить, что сейчас период весеннего половодья. Могут наблюдаться сели, паводки на реках республики. Всем нам нужно быть готовыми к этому", - заявила У. Тагиева.