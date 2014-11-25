Директор Института Географии НАНА: Многие страны используют фактор водных ресурсов как политический рычаг

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Кавказ является одним из регионов, где развитие экономики, промышленности, нормальной жизнедеятельнос ти зависит от использования и безопасности водных ресурсов". Как сообщает Report, об этом сказал директор Института Географии НАНА Рамиз Мамедов, выступая на тему "Экологические, политические, экономические и социальные аспекты глобальной проблемы нехватки воды" на конференции, организованной Центром Стратегических Исследований и Академией Наук Азербайджана.

По его словам, к сожалению, многие страны стали использовать фактор водных ресурсов как политический рычаг. Р.Мамедов отметил, что охрана запасов воды является обязанностью не одной страны, а всех заинтересованны х сторон.

Р.Мамедов в своей речи также заявил, что с 1992 г. наблюдается тревожный тренд снижения объема воды в Куре, учитывая, что эти водные запасы в основном используются в сельском хозяйстве. "Запасы воды Азербайджана оцениваются в 30,9 куб.км и необходима программа по рациональному использованию водных запасов страны. Водные запасы страны ограничены, удельный вес запасов воды на душу населения по сравнению с Грузией в 7,7 – 8,3, по сравнению с Арменией в 2,2 – 2,7 раза меньше", - отметил он, добавив, что не надо впадать в панику, так как запасы воды достаточны для населения Азербайджана, единственный важный вопрос заключается в их правильном использовании.