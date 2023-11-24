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Деятельность завода в Газахском районе приостановлена из-за чрезмерного загрязнения воздуха

Деятельность завода в Газахском районе приостановлена из-за чрезмерного загрязнения воздуха Деятельность асфальтового завода на территории Газахского района временно приостановлена из-за чрезмерного загрязнения воздуха дымом.
Экология
24 ноября 2023 г. 15:50
Деятельность завода в Газахском районе приостановлена из-за чрезмерного загрязнения воздуха

Деятельность асфальтового завода на территории Газахского района временно приостановлена из-за чрезмерного загрязнения воздуха дымом.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба экологической безопасности.

Сообщается, что после распространения в социальных сетях кадров о чрезмерном загрязнении предприятием воздуха, сотрудники службы провели мониторинг ситуации на месте.

Было установлено, что на асфальтовом заводе, находящемся на балансе Управления по эксплуатации дорог № 28, установлен газопылеуловитель, однако фильтры не были заменены вовремя, в результате чего уровень загрязнения воздуха превысил норму.

Сотрудниками службы был составлен акт, деятельность завода временно приостановлена.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda havanı çirkləndirən asfalt zavodunun fəaliyyəti dayandırılıb

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