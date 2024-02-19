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Деревья сдерживают последствия глобального потепления

Деревья сдерживают последствия глобального потепления В США образовалась зона, которая оказалась не подвержена глобальному потеплению.
Экология
19 февраля 2024 г. 05:55
Деревья сдерживают последствия глобального потепления

В США образовалась зона, которая оказалась не подвержена глобальному потеплению.

Как передает Report, по итогам исследования, проведенного международной группой ученых, было установлено, что основная причина этой аномалии заключается в обширном лесовосстановлении на большей части восточной части США.

С самого начала ранней колониальной истории США произошел всплеск вырубки лесов, когда лесные массивы были вырублены для сельского хозяйства и строительства жилья, но примерно с 1920-х годов ситуация начала меняться, когда все больше людей начали переезжать в города. Тем временем правительство США приступило к реализации агрессивной программы по посадке деревьев, в результате чего в прошлом веке на востоке США было восстановлено около 15 миллионов гектаров лесных массивов.

Восстановление восточных лесов США ослабило глобальное потепление главным образом за счет транспирации деревьев, при которой вода всасывается через корни к листьям, а затем выбрасывается в воздух в виде пара, слегка охлаждая окружающую территорию.

Изучая данные со спутников и метеостанций, расположенных на востоке США с 1900 по 2000 год, ученые обнаружили, что восстановленные лесные массивы оказали такое охлаждающее воздействие в больших масштабах, причем большая часть этого эффекта происходит в пределах 400 метров от деревьев.

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