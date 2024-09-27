Деревья перед станцией метро "28 Мая" будут пересажены

10 сосен с площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом, где ведутся работы по благоустройству, пересадят на близлежащую территорию.

10 сосен с площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом, где ведутся работы по благоустройству, пересадят на близлежащую территорию.

Как сообщает Report, об этом на общественных слушаниях в Госагентстве экологической экспертизы сказал инженер ООО "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" Ариз Исмаилов.

"Это небольшие деревья, которые пригодны для пересадки. В процессе строительства мы стремимся минимизировать ущерб, наносимый зеленым насаждениям. Для защиты окружающей среды строится парк площадью 3,5 гектара, из которых 2400 квадратных метров будут отведены под зеленые насаждения", - отметил Исмаилов.