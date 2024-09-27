О нас

Деревья перед станцией метро "28 Мая" будут пересажены

Деревья перед станцией метро "28 Мая" будут пересажены 10 сосен с площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом, где ведутся работы по благоустройству, пересадят на близлежащую территорию.
Экология
27 сентября 2024 г. 16:16
Деревья перед станцией метро 28 Мая будут пересажены

10 сосен с площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом, где ведутся работы по благоустройству, пересадят на близлежащую территорию.

Как сообщает Report, об этом на общественных слушаниях в Госагентстве экологической экспертизы сказал инженер ООО "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" Ариз Исмаилов.

"Это небольшие деревья, которые пригодны для пересадки. В процессе строительства мы стремимся минимизировать ущерб, наносимый зеленым насаждениям. Для защиты окружающей среды строится парк площадью 3,5 гектара, из которых 2400 квадратных метров будут отведены под зеленые насаждения", - отметил Исмаилов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının mərkəzində tikinti altına düşən yaşıllıqlar köçürüləcək

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi