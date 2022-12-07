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Деревья в национальном парке обработаны для уничтожения вредителей

Деревья в национальном парке обработаны для уничтожения вредителей Деревья на территории национального парка обработаны от вредителей.
Экология
7 декабря 2022 г. 16:49
Деревья в национальном парке обработаны для уничтожения вредителей

Деревья на территории национального парка обработаны для уничтожения вредителей.

Как сообщает Report, сотрудники Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства продовольственной безопасности провели на территории национального парка Самур-Ялама мониторинг для выявления вредителей и целью принятия мер против них.

Начальник службы Фируддин Алиев отметил, что во время мониторинга на дубах и грабах был обнаружен "непарный шелкопряд" (Lymantria dispar).

Деревья на территории площадью 3 га были обработаны от вредителей, работа продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli parkın ərazisində ağaclar ziyanvericilərdən təmizlənib

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