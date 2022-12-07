Деревья в национальном парке обработаны для уничтожения вредителей

Деревья на территории национального парка обработаны для уничтожения вредителей.
Как сообщает Report, сотрудники Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства продовольственной безопасности провели на территории национального парка Самур-Ялама мониторинг для выявления вредителей и целью принятия мер против них.
Начальник службы Фируддин Алиев отметил, что во время мониторинга на дубах и грабах был обнаружен "непарный шелкопряд" (Lymantria dispar).
Деревья на территории площадью 3 га были обработаны от вредителей, работа продолжается.