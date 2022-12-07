Деревья в национальном парке обработаны для уничтожения вредителей

Деревья на территории национального парка обработаны от вредителей.

Деревья на территории национального парка обработаны для уничтожения вредителей.

Как сообщает Report, сотрудники Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства продовольственной безопасности провели на территории национального парка Самур-Ялама мониторинг для выявления вредителей и целью принятия мер против них.

Начальник службы Фируддин Алиев отметил, что во время мониторинга на дубах и грабах был обнаружен "непарный шелкопряд" (Lymantria dispar).

Деревья на территории площадью 3 га были обработаны от вредителей, работа продолжается.