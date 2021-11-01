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Делегация Азербайджана участвует в конференции ООН по изменению климата

Делегация Азербайджана участвует в конференции ООН по изменению климата В шотландском городе Глазго начала работу 26-я конференция Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26)
Экология
1 ноября 2021 г. 14:12
Делегация Азербайджана участвует в конференции ООН по изменению климата

В шотландском городе Глазго начала работу 26-я конференция Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26).

Как сообщает Report cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на конференции, в которой принимают участие представители 196 стран, Азербайджан представлен делегацией во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Конференция продлится до 12 ноября. Как ожидается, в ходе нее будут обнародованы новые обязательства по борьбе с климатическим кризисом, ставшим величайшей угрозой для человечества.

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