Cтраны-участницы конференции ООН по климату договорятся о выплате $100 млрд бедным странам

Страны - участницы 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, договорятся о выплате $100 млрд развивающимся странам за ущерб, связанный с изменением климата.

Страны - участницы 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, договорятся о выплате $100 млрд развивающимся странам за ущерб, связанный с изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри.

По его словам, создание фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата для развивающихся стран, ускорит процесс реализации достигнутых климатических договоренностей. Участники конференции, заявил Керри, также представят "первый в рамках Парижского соглашения" анализ прогресса по достижению климатических целей, а также доклад о том, как мир может адаптироваться к изменениям климата.

2 ноября Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала доклад, в котором говорится, что развивающиеся государства нуждаются в инвестициях в размере $215-387 млрд в год до 2030 года на мероприятия по адаптации к изменению климата, однако в действительности средств поступает значительно меньше.

В документе также указано, что за последние два десятилетия 55 государств, являющихся наиболее уязвимыми к изменению климата, понесли суммарные потери в размере $500 млрд.