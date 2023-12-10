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COP 28: В павильоне Азербайджана прошло мероприятие на тему изменения климата в Каспийском регионе

COP 28: В павильоне Азербайджана прошло мероприятие на тему изменения климата в Каспийском регионе В рамках 28-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, в павильоне Азербайджана состоялось очередное мероприятие.
Экология
10 декабря 2023 г. 20:54
COP 28: В павильоне Азербайджана прошло мероприятие на тему изменения климата в Каспийском регионе

В рамках 28-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, в павильоне Азербайджана состоялось очередное мероприятие.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря на тему адаптации к воздействию климатических изменений в регионе Каспийского моря.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники из прикаспийских стран, представители программ ООН по окружающей среде и населенным пунктам.

Выступая с вступительной речью, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обратил внимание на изменение уровня Каспийского моря в последние годы в результате климатических изменений и подчеркнул важность регионального сотрудничества по сохранению этой уникальной экосистемы.

Министр также отметил важность совместной деятельности экспертов прикаспийских стран для всестороннего изучения проблемы, а также разработки соответствующих мер.

На панельных сессиях были представлены презентации представителей министерства экологии и природных ресурсов, Координационного комитета ООН по гидрометеорологии Каспийского моря, проведены дискуссии по этой теме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP 28: Azərbaycan pavilyonunda Xəzər regionunda iqlim dəyişiklikləri mövzusunda tədbir keçirilib

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