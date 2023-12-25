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Члены рабочей группы по экологическим вопросам посетили село Кенгерли в Агдаме

Члены рабочей группы по экологическим вопросам посетили село Кенгерли в Агдаме Члены рабочей группы по экологическим вопросам посетили село Кенгерли Агдамского района.
Экология
25 декабря 2023 г. 16:22
Члены рабочей группы по экологическим вопросам посетили село Кенгерли в Агдаме

Члены рабочей группы по экологическим вопросам посетили село Кенгерли Агдамского района.

Как сообщает сотрудник Report в Агдаме, члены группы ознакомились с работой установки по переработке строительных отходов в селе Кенгерли.

Председатель правления Агентства государственной экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров отметил, что установка перерабатывает каменные и бетонные элементы, являющиеся результатом разрушений, учиненных армянами на освобожденных территориях в период оккупации. Переработка позволяет превратить эти отходы в готовое строительное сырье.

Директор компании Binacycle Рашад Османов отметил, что работы по переработки строительного мусора ведутся в селе Кенгерли с июля текущего года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEkoloji məsələlər üzrə işçi qrupun üzvləri Ağdamın Kəngərli kəndində olublar

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