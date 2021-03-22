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Человечеству грозит дефицит воды в ближайшее десятилетие

Человечеству грозит дефицит воды в ближайшее десятилетие Уже к 2030 году человечество столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%
Экология
22 марта 2021 г. 10:43
Человечеству грозит дефицит воды в ближайшее десятилетие

ЮНЕСКО прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов менее чем через десятилетие. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, соответствующие данные содержатся в докладе, опубликованном на сайте организации.

Согласно полученным оценкам, уже к 2030 году человечество столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

В организации отметили, что другие проблемы глобального характера только усугубят ситуацию.

Согласно данным ЮНЕСКО, мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, сделал более очевидной проблему обеспечения населения водой. Отмечается, что на сегодняшний день более двух миллиардов человек не имеют прямого доступа к ней.

Авторы доклада считают, что в современном мире прилагается недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. В связи с этим, ЮНЕСКО призывает разработать модель, в которой учитывались бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.

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Версия на английском языке Humanity to face serious water shortage in next decade

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