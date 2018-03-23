Бюро прогнозов: Ветреная погода продолжится

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на очередные два дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, в ближайшие дни будет ветрено.

По ее словам, на территории страны будет наблюдаться временами усиливающийся западный ветер: "Вечером 24 марта и 25 марта в северных и западных районах ожидаются дожди".

Что касается температуры воздуха, специалист заявила, что в последующие дни серьезных изменений в температурном режиме не ожидается: "На данный момент температура воздуха немного превышает климатическую норму. В аранской зоне температура составляет 18-23, в Баку и на Абшеронском полуострове 12-17, в горных районах 10-15 градусов".