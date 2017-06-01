Бюро прогнозов: С 3 июня погодные условия в Азербайджане стабилизируются

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Со второй половины дня 3 июня ожидается стабилизация погодных условий на территории страны".

Об этом в заявлении Report сказала и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 2 июня в столице ожидается умеренный северо-западный ветер: "Температура воздуха будет меняться в пределах 20-26 градусов".

Г.Мамедова заявила, что завтра на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия: "Прогнозируются дожди и грозы".