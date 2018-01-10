Бюро прогнозов: Нестабильная погода в Азербайджане продлится до полудня 11 января

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Стало известно время, до которого в Азербайджане продлятся наблюдаемые нестабильные погодные условия.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, неустойчивые погодные условия в стране продолжатся до полудня 11 января: "Как и сообщалось ранее, с вечера 9 января по утро 10 января на территории страны наблюдалась нестабильная погода. Преобладал сильный северо-западный ветер. В некоторых местах выпал дождь, мокрый снег, снег. После выпавшего ночью снега в некоторых местах образовался снежный покров".

По словам директора Бюро, эти погодные условия сохранятся и сегодня: "С полудня 11 января погодные условия будут нормализованы, в течение дня осадков в основном не ожидается".