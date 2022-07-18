Прошел очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!"

13-15 июля для развития и просвещения молодежи был организован очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" в рамках стартовавшей по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Ле

13-15 июля для развития и просвещения молодежи был организован очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" в рамках стартовавшей по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой программы “Реинтродукция джейранов в исторические места обитания на Кавказе”.

Как сообщает Report, основной целью экологического летнего лагеря “Защитим джейранов!" является просвещение подрастающего поколения, проживающего в районах реинтродукции, в том числе в местах, близких к природным ареалам обитания джейранов.

Около 60 школьников из Гахского района присоединились к лагерю, организованному общественным объединением IDEA, молодежным фондом Азербайджанской Республики, Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства образования и азербайджанским представительством Всемирного фонда охраны природы (WWF) при поддержке Исполнительной власти Гахского района.

Программа «Возвращение джейранов на исторические места обитания на Кавказе» была начата Фондом Гейдара Алиева в 2010 году, и в настоящее время успешно реализуется в рамках сотрудничества Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны природы (WWF). За эти годы более 150 голов джейранов были реинтродуцированы из Ширванского национального парка в исторические места их обитания в Азербайджане и Грузии, проводится постоянная работа по их мониторингу и охране. Хоть программа и нацелена на увеличение численности и охрану джейранов, одним из основных ее направлений является повышение общественного просвещения. Организуемые с этой целью летние лагеря имеют важное значение.

Отметим, что в результате успешной работы в данной области в настоящее время популяция джейранов в Азербайджанской Республике насчитывает до 7 тысяч голов.