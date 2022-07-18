О нас

Прошел очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!"

Прошел очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" 13-15 июля для развития и просвещения молодежи был организован очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" в рамках стартовавшей по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Ле
Экология
18 июля 2022 г. 19:55
Прошел очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!

13-15 июля для развития и просвещения молодежи был организован очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" в рамках стартовавшей по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой программы “Реинтродукция джейранов в исторические места обитания на Кавказе”.

Как сообщает Report, основной целью экологического летнего лагеря “Защитим джейранов!" является просвещение подрастающего поколения, проживающего в районах реинтродукции, в том числе в местах, близких к природным ареалам обитания джейранов.

Около 60 школьников из Гахского района присоединились к лагерю, организованному общественным объединением IDEA, молодежным фондом Азербайджанской Республики, Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства образования и азербайджанским представительством Всемирного фонда охраны природы (WWF) при поддержке Исполнительной власти Гахского района.

Программа «Возвращение джейранов на исторические места обитания на Кавказе» была начата Фондом Гейдара Алиева в 2010 году, и в настоящее время успешно реализуется в рамках сотрудничества Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны природы (WWF). За эти годы более 150 голов джейранов были реинтродуцированы из Ширванского национального парка в исторические места их обитания в Азербайджане и Грузии, проводится постоянная работа по их мониторингу и охране. Хоть программа и нацелена на увеличение численности и охрану джейранов, одним из основных ее направлений является повышение общественного просвещения. Организуемые с этой целью летние лагеря имеют важное значение.

Отметим, что в результате успешной работы в данной области в настоящее время популяция джейранов в Азербайджанской Республике насчитывает до 7 тысяч голов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Ceyranları qoruyaq!” adlı növbəti ekoloji yay düşərgəsi keçirilib

Экслюзивные новости

Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi