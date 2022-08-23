Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию структуры и управления МЭПР

Президент Азербайджана Ильхан Алиев внес изменения в указ от 16 января 2019 года ”О мерах по совершенствованию структуры и управления Министерства экологии и природных ресурсов".

Президент Азербайджана Ильхан Алиев внес изменения в указ от 16 января 2019 года ”О мерах по совершенствованию структуры и управления Министерства экологии и природных ресурсов".

Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно указу, наряду с утверждением устава Государственного агентства экологической экспертизы при Министерстве и определением размера Уставного фонда, полномочия по его изменению также будут принадлежать президенту. Кроме того, по решению главы государства могут быть созданы органы управления Агентства.