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Будет изучена радиационная обстановка в Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах

Будет изучена радиационная обстановка в Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах Министерство экологии и природных ресурсов проведет проверку и оценку месторождений подземных вод Джебраильской равнины (Зангиланский, Джебраильский и Физулинский районы).
Экология
7 мая 2022 г. 20:21
Будет изучена радиационная обстановка в Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах

Министерство экологии и природных ресурсов проведет проверку и оценку месторождений подземных вод Джебраильской равнины (Зангиланский, Джебраильский и Физулинский районы).

Как сообщает Report, это нашло отражение в изменении в «Государственной программе по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы», введенным сегодняшним распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Министерству экологии и природных ресурсов, помимо получения аэрокосмической фотосъемки и обеспечения анализа Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов в 2021-2023 годах, поручено изучить геоэкологическую, геохимическую и радиационную обстановку Физулинского, Джебраильского и Агдамского районов в 2021-2024 годах.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено в 2021-2024 годах провести поисково-оценочные работы, связанные с нерудными полезными ископаемыми, на территории Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов. В этот период министерство должно обеспечить проведение на территории Лачинского района поисковых и оценочных работ, связанных с сырьем минеральных удобрений.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli, Cəbrayıl və Ağdam rayonları ərazisinin radiasiya şəraiti öyrəniləcək

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